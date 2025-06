Incidente in un cantiere edile a Zevio | cade da circa quattro metri viene soccorso e portato in ospedale

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Zevio, dove un lavoratore è precipitato da circa quattro metri in un cantiere edile di via Rita Levi Montalcini. Soccorso immediatamente, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La scena ha scosso la comunità locale, mentre le autorità investigano sulle cause di questa vicenda drammatica e sui rischi ancora presenti nei cantieri.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, in un cantiere edile di via Rita Levi Montalcini nel Comune di Zevio, dove, secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, un uomo è rimasto ferito a seguito di una caduta da un'altezza di circa quattro metri.

