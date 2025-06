Incidente in tangenziale a Rivoli | scontro fra tre auto un ferito grave

incidente in tangenziale a Rivoli: tre auto coinvolte e un ferito grave. Nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno 2025, lungo la tangenziale sud tra gli svincoli Allamano e IV Novembre, si è verificato un incidente che ha provocato disagi e paura tra i passanti. I soccorritori sono immediatamente intervenuti per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica dell'incidente è ancora sotto verifica, ma le autorità invitano alla massima prudenza e attenzione.

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno 2025, in tangenziale sud nel tratto compreso tra gli svincoli Allamano e IV Novembre, sul territorio comunale di Rivoli, in direzione nord Milano-Aosta. Sono stati coinvolte tre auto e ci sono dei feriti, tra cui uno grave.

