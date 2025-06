Incidente in tangenziale a Rivoli | scontro fra due auto due feriti e traffico paralizzato

Un incidente sulla tangenziale di Rivoli, tra Allamano e IV Novembre, ha provocato uno scontro tra due auto, una Lancia Ypsilon e una Renault Mégane, causando due feriti e un traffico paralizzato. La scena si è svolta nel pomeriggio di martedì 17 giugno 2025 e ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. La situazione ha generato disagi notevoli per gli automobilisti in transito, mentre i soccorritori lavorano per gestire le conseguenze dello scontro.

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno 2025, in tangenziale sud nel tratto compreso tra gli svincoli Allamano e IV Novembre, sul territorio comunale di Rivoli, in direzione nord Milano-Aosta. Sono stati coinvolte due auto, una Lancia Ypsilon e una Renault Mégane, e si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro fra due auto, due feriti e traffico paralizzato

In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale - rivoli - auto

Incidente in tangenziale, traffico bloccato e coda di oltre 5 km - Questa mattina, un grave incidente sulla tangenziale ha generato un caos imprevisto per gli automobilisti.

Incidente in tangenziale a Rivoli: auto prende fuoco mentre è in marcia, forti problemi di traffico https://ift.tt/7x3XAp4 Vai su X

INCIDENTE IN TANGENZIALE: SCONTRO TRA TIR E 2 AUTO, 1 FERITO https://www.torinocintura.it/2025/06/10/incidente-in-tangenziale-scontro-tra-tir-e-2-auto-1-ferito/ Vai su Facebook

Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro fra tre auto, un ferito grave; INCIDENTE IN TANGENZIALE A RIVOLI - Scontro fra due auto: due persone ferite - FOTO; Incidente in tangenziale a Rivoli: auto prende fuoco mentre è in marcia, forti problemi di traffico.

Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro fra tre auto, un ferito grave - Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno 2025, in tangenziale sud nel tratto compreso tra gli svincoli Allamano e IV Novembre, sul territorio comunale di Rivoli, in direzione ... Scrive torinotoday.it

Incidente in tangenziale a Rivoli: auto prende fuoco mentre è in marcia, forti problemi di traffico - Aosta ha improvvisamente preso fuoco nella notte di oggi, lunedì 16 giugno 2025, nel tratto tra gli svincoli Allamano e IV Novembre a Rivo ... Segnala torinotoday.it