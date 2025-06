Incidente in autostrada schianto tra un auto e un camion | gravissimo

Un drammatico incidente si è verificato sull’autostrada BreBeMi, poco dopo l’ingresso di Melzo, coinvolgendo un’auto e un camion. L’impatto violento ha causato danni devastanti e ferite gravi, lasciando un automobilista di 50 anni in condizioni critiche. Le sirene delle ambulanze riecheggiano nella notte mentre i soccorritori cercano di stabilizzare il ferito e trasportarlo in ospedale. Un evento che ricorda quanto può essere fragile la vita sulla strada.

L'impatto e il rumore delle lamiere che si contorcono, poi le sirene delle ambulanze e la corsa in ospedale. Un automobilista di 50 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con un camion, avvenuto sull'autostrada BreBeMi poco dopo l'entrata di Melzo (direzione Brescia) nella.

