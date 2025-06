Incidente in autostrada nel Milanese | coda di 5 km

Un pomeriggio di caos lungo l’Autostrada A4 nel milanese, dove un incidente tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull'Adda ha causato una coda di 5 km. La collisione tra due auto ha bloccato la circolazione in direzione Torino, lasciando gli automobilisti in colonna e con il fiato sospeso. Sul posto, le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione per ripristinare la viabilità al più presto. La sicurezza viene prima di tutto, ma l’attesa si fa lunga.

Nel pomeriggio di martedì il traffico è rimasto paralizzato lungo l'Autostrada A4, tra Milano e Bergamo, per un incidente tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull'Adda. Incidente sull'Autostrada A4 Lo schianto tra due auto ha paralizzato la circolazione in direzione Torino. Sul posto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente in autostrada nel Milanese: coda di 5 km

In questa notizia si parla di: incidente - autostrada - milanese - coda

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito - Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

AGGIORNAMENTO Ore 13:16 10/06/2025 A1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Nord ? Autostrada Milano-Napoli CODA di 4 km per incidente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto dal km 15 Vai su X

"Autostrada chiusa". Inferno di fuoco dopo incidente, fiamme altissime e traffico paralizzato: oltre 10 chilometri di coda. La situazione Vai su Facebook

Incidente in autostrada nel Milanese: coda di 5 km; Incidente in autostrada nel Milanese: coda di 5 km; Violento tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: muore camionista incastrato nell'abitacolo.

Incidente in autostrada nel Milanese: coda di 5 km - Nel pomeriggio di martedì il traffico è rimasto paralizzato lungo l'Autostrada A4, tra Milano e Bergamo, per un incidente tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull'Adda. milanotoday.it scrive

Traffico in tilt sull'autostrada nel Milanese per un incidente: video - Tutto colpa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante nel tratto tra le uscite di ... Scrive milanotoday.it