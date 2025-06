Incidente col muletto | operaio soccorso in codice rosso dall' eliambulanza

Un grave incidente sul lavoro scuote Quinzano d’Oglio: un giovane operaio di soli 21 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a uno sfortunato incidente con un muletto nel deposito Savi Asian Food. Soccorso immediatamente, l’intervento dell’eliambulanza ha consentito di trasferirlo in codice rosso verso l’ospedale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questa dinamica drammatica, che ricorda quanto sia essenziale la massima attenzione in ogni fase operativa.

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 17 giugno, a Quinzano d'Oglio. Un giovane operaio di 21 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente con un muletto, all'interno del deposito alimentare Savi Asian Food, in via Industriale.

