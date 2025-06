Incidente all’alba a Ravenna | sette feriti uno in condizioni critiche

Un grave incidente stradale alle prime luci dell'alba a Ravenna scuote la città. Alle 5:30 di questa mattina, due auto si sono scontrate frontalmente vicino all’aeroporto La Spreta, causando sette feriti, uno in condizioni critiche. La violenza dello scontro ha richiesto l’intervento dei soccorsi per estrarre uno dei coinvolti dalle lamiere. Restate aggiornati su questa vicenda drammatica, che ha sconvolto l’inizio di giornata nella provincia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento scontro tra due auto vicino all’aeroporto La Spreta. Grave incidente stradale questa mattina, 17 giugno 2025, alle porte di Ravenna. Intorno alle 5:30, due automobili si sono scontrate frontalmente lungo via Dismano, nei pressi dell’ aeroporto La Spreta. Il bilancio è pesante: sette persone ferite, di cui una in condizioni gravissime. Due vetture coinvolte, uno dei feriti estratto dalle lamiere. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti una Ford con a bordo cinque passeggeri e una Dacia con due occupanti. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente all’alba a Ravenna: sette feriti, uno in condizioni critiche

In questa notizia si parla di: incidente - alba - ravenna - sette

Tragico incidente all'alba a Olgiate Molgora: un morto e quattro feriti - Una mattina drammatica a Olgiate Molgora, dove un gravissimo incidente stradale ha sconvolto la comunità.

Ravenna, incidente all’alba sulla via Dismano: sette feriti, uno in condizioni molto gravi; Frontale all'alba sulla Dismano: sette feriti, di cui due gravi al Bufalini; Schianto sulla Dismano, strada chiusa e 7 feriti in ospedale: uno è gravissimo.

Frontale all’alba sulla Dismano: sette feriti, di cui due gravi - Grave incidente all'alba di oggi (17 giugno) lungo la via Dismano, alle porte di Ravenna. Si legge su ravennaedintorni.it

Ravenna, scontro tra auto: sette feriti, uno è gravissimo - 30, sulla via Dismano, nei pressi dell’aeroporto La Spreta. Secondo corriereromagna.it