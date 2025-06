Incidente Air India i due motori fuori uso dopo il decollo?

L'incidente del Boeing 787 di Air India, che ha visto entrambi i motori fuori uso pochi secondi dopo il decollo, ha scosso il mondo dell'aviazione. Mentre attendiamo con ansia i risultati delle scatole nere, non si può escludere un'ipotesi estremamente rara e improbabile, ma potenzialmente decisiva, per spiegare questa tragica tragedia. La verità potrebbe emergere proprio da quei dati nascosti tra le registrazioni di volo.

Il passeggero sopravvissuto all'incidente aereo del volo Air India 171, precipitato giovedì scorso pochi secondi dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, nel nord-ovest dell’India, ha raccontato all'emittente nazionale indiana dal suo letto d'ospedale i mom Vai su Facebook

