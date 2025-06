Incidente aereo a Caselle Torinese | ultraleggero della scuola di volo sbaglia l' atterraggio illeso il pilota

Nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno 2025, un ultraleggero della Turin Flying School ha avuto un incidente a Caselle Torinese durante l'atterraggio, causando temporaneamente la chiusura dell'aeroporto Pertini. Fortunatamente, il pilota, unico a bordo, ha riportato solo ferite lievi e nessuna grave conseguenza. La pista, sebbene momentaneamente inagibile, sarà presto riaperta grazie all'intervento tempestivo delle autorità aeronautiche.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno 2025, un aereo ultraleggero della scuola di volo Turin Flying School è andato fuori pista in fase di atterraggio, provocando la temporanea inagibilità dell'aeroporto Pertini di Caselle Torinese. Il pilota, l'unico a bordo, è rimasto illeso e la pista è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente aereo a Caselle Torinese: ultraleggero della scuola di volo sbaglia l'atterraggio, illeso il pilota

In questa notizia si parla di: aereo - caselle - torinese - ultraleggero

Incidente aereo a Caselle Torinese: ultraleggero della scuola di volo sbaglia l'atterraggio, illeso il pilota; INCIDENTE AEREO A CASELLE - Velivolo leggero sbaglia atterraggio: in corso l'intervento dei vigili del fuoco. Aeroporto chiuso; Atterraggio di emergenza a ruote in su per un aereo ultraleggero nel Torinese.

Incidente aereo a Caselle Torinese: ultraleggero della scuola di volo sbaglia l'atterraggio, illeso il pilota - Si sono verificati disagi allo scalo per circa mezz'ora ma nessun volo è stato dirottato, ci sono però dei ritardi ... torinotoday.it scrive

Incidente aereo a caselle: aereo leggero esce fuori pista durante atterraggio, nessun ferito - Caselle, causando la chiusura temporanea dello scalo e ritardi nei voli; indagini in corso sulle caus ... Come scrive gaeta.it