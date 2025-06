Incidente a Torino Mirafiori Nord | scontro tra auto e moto centauro trasportato in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina a Torino, nella zona di Mirafiori Nord, coinvolgendo un'auto Fiat e una moto. Lo scontro ha provocato la caduta del centauro, che è stato prontamente trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le ferite sono state lievi, e l'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi. La sicurezza stradale rimane una priorità, ricordandoci di prestare sempre attenzione alla guida e di rispettare le regole.

Un incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 17 giugno 2025, in piazza Omero, dove si incrociano corso Orbassano e via Reni, a Torino. A scontrarsi sono state un'auto Fiat e una moto, che è caduta a terra. Fortunatamente, il centauro se l'è cavata con ferite lievi.

