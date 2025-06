Incidente a Pellio Intelvi | auto si ribalta donna di 80 anni portata in elicottero all’ospedale

Un incidente drammatico si è verificato questa mattina a Pellio Intelvi, quando un'auto si è ribaltata in via Pian delle Noci, coinvolgendo una donna di 80 anni. Soccorsa tempestivamente, la donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale in condizioni critiche. La scena, ricca di tensione e preoccupazione, ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale in zona, rimanendo un monito per tutti.

Nella tarda mattinata di oggi 17 giugno, verso le 11:52, si è verificato un incidente stradale in via Pian delle Noci, a Pellio Intelvi (Alta Valle Intelvi). Un'auto si è ribaltata sulla strada, coinvolgendo una sola persona: una donna di 80 anni, che era alla guida del veicolo.

In questa notizia si parla di: intelvi - incidente - pellio - auto

