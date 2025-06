Incidente a Gozzano schianto tra due auto | chiusa la statale

Un episodio che ha scosso Gozzano questa mattina: uno schianto tra due auto sulla statale 229 del Lago d'Orta ha provocato la chiusura temporanea della strada. Interventi immediati di vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine sono stati richiesti per gestire l'emergenza e chiarire le dinamiche dell'incidente. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che ha coinvolto la comunità locale.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 giugno, a Gozzano. Sull statale 229 del Lago D'Orta, all'altezza del chilometro 36,750, due veicoli si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, le forze.

In questa notizia si parla di: incidente - gozzano - statale - schianto

