‘Inchiodate!’ lo spettacolo con Benedicta Boccoli e Giorgia Salari

"‘8216inchiodate’: un’opera che scuote e coinvolge, portando in scena il potente conflitto tra arte e realtà. Con Benedicta Boccoli e Giorgia Salari, lo spettacolo si fa veicolo di denuncia e riflessione, mentre al centro dell’attenzione si trova l’installazione vivente ‘Golgota’ di Boris Majellaro. Un gesto artistico che, attraverso le sue scelte audaci, invita il pubblico a interrogarsi su temi di forte attualità e coraggio."

INCHIODATE! Contro la deportazione in Albania del papero negro In un importante museo internazionale è stata allestita l'ultima opera del grande artista Boris Majellaro, dall'impegnativo titolo ' Golgota'. Un'installazione vivente che attrae molti visitatori e che come peculiarità artistica presenta, nei panni dei due ladroni inchiodati ai lati di Cristo, due donne: Vera e Gioia. Per alcuni è una scelta forte, un segno importante e progressista, per altri, una trovata banale, se non addirittura una vera stronzata. Tra questi 'altri' c'è Gioia – una delle due inchiodate – che tra un gruppo di visitatori e l'altro coinvolge nei suoi dubbi e nel suo scetticismo, anche l'altra inchiodata, Vera, di sentire più aperto e più in sintonia col messaggio inclusivo dell'artista.