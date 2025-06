Inchieste in movimento 2025 | scopri l’america di trump il 17 giugno

Inchieste in movimento 2025 rivoluziona il modo di conoscere l’America, portando gli spettatori direttamente nel cuore delle tematiche più calde e attuali degli Stati Uniti. Con un approccio coinvolgente e innovativo, questa nuova serie di La7 promette di offrirci una prospettiva unica e approfondita sul panorama politico e sociale americano. Non perdere il primo speciale dedicato a Trump, in onda il 17 giugno: un’occasione imperdibile per scoprire l’America di oggi, tra passato e presente.

Il panorama televisivo italiano si arricchisce di una nuova proposta che approfondisce temi di grande attualità e importanza internazionale. La7 introduce la prima edizione di Inchieste in movimento 2025, una trasmissione che, attraverso speciali dedicati, offrirà uno sguardo diretto e coinvolgente sugli Stati Uniti. Con un focus particolare sull'America contemporanea, la serie si distingue per il suo approccio innovativo e per l'utilizzo di reportage sul campo. In questo articolo vengono analizzati i dettagli della prima puntata e le caratteristiche principali del format. incontri speciali con Federico Rampini: focus su gli usa.

Federico Rampini arriva su La7 con due appuntamenti speciali delle sue “Inchieste in movimento”. Questa volta l’approfondimento lascia lo studio e attraversare l’America: incontri, testimonianze e contraddizioni, in due puntate tra New York e San Francisco Vai su Facebook

25 maggio 2020: muore George Floyd in diretta. Quegli 8 minuti e 48 secondi indigneranno il mondo intero e segneranno l'inizio delle proteste del movimento Black Lives Matter. E oggi che ruolo hanno i social network nel dibattito pubblico? https://bit.ly/meta- Vai su X

Inchieste in Movimento, doppio appuntamento con Rampini su La7; Da New York alla California: Rampini racconta l'America di Trump; Musk: Il popolo ha parlato, serve terzo partito. Trump: Ha mancato di rispetto alla presidenza.

Inchieste in movimento 2025, il 17 giugno la prima puntata: focus su L’America di Trump - Durante il primo appuntamento sono intervistati l'economista Jeffrey Sachs e Bill De Blasio. Secondo maridacaterini.it

Inchieste in Movimento, doppio appuntamento con Rampini su La7 - Martedì 17 giugno in prima serata Federico Rampini arriva su La7 con le sue Inchieste in Movimento: l'approfondimento lascia lo studio e attraversa l'America, tra incontri, testimonianze e contraddizi ... Riporta ansa.it