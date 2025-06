Inchiesta ultras | Luca Lucci e Andrea Beretta condannati a 10 anni

Una svolta clamorosa scuote il mondo dello sport e della cronaca milanese: Luca Lucci e Andrea Beretta, noti come i capi ultras del Milan e dell’Inter, sono stati condannati a 10 anni di reclusione nel processo ‘Doppia Curva’. La sentenza, annunciata recentemente in aula bunker a San Vittore, segna un’importante vittoria per le forze dell’ordine nella lotta contro la violenza negli stadi. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione?

Milano, 17 giu. (LaPresse) – Il capo ultras del Milan, Luca Lucci, e quello dell’Inter, Andrea Beretta, sono stati condannati a 10 anni di reclusione. Sono le pene inflitte dalla gup di Milano, Rossana Mongiardo, nel processo ‘Doppia Curva’ alle curve dello stadio San Siro per associazione a delinquere. La sentenza è stata letta pochi istanti fa in aula bunker a San Vittore. Il pubblico ministero Paolo Storari aveva chiesto 10 anni per Lucci e 9 per Beretta, diventato collaboratore di giustizia dopo i due arresti di settembre 2024 per l’omicidio di Antonio Bellocco e come leader del tifo organizzato nerazzurro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta ultras: Luca Lucci e Andrea Beretta condannati a 10 anni

In questa notizia si parla di: lucci - beretta - anni - ultras

'Ndrangheta, le curve di San Siro come “milizie private”: chiesti 10 anni per Lucci e 9 per Beretta - Le curve di San Siro, tra aiuole e tifosi, nascondono un lato oscuro: è emerso nel processo un ruolo di "milizie private" delle ultrà dell'Inter e del Milan.

Inchiesta ultras, chiesti 10 anni di carcere per il leader milanista della Curva Sud e 9 per l'ex capo del tifo interista della Nord https://lespresso.it/c/attualita/2025/05/23/inchiesta-ultras-doppia-curva-carcere-lucci-beretta-inter-milan/54532… Vai su X

Il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha chiesto 10 anni di reclusione per Luca Lucci, capo della Curva Sud del Milan, imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultras Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni ed es Vai su Facebook

Inchiesta ultras, condanne a 10 anni per Andrea Beretta e Luca Lucci; Processo alle curve di San Siro, chiesto il carcere per i capi ultras: 10 anni per Lucci, 9 per Beretta; Luca Lucci, chiesti 10 anni di carcere per il capo ultrà del Milan: “Mandante del tentato omicidio di Anghine….

Ultrà, Andrea Beretta e Luca Lucci condannati a 10 anni. Prima sentenza nell'inchiesta sulle curve di San Siro - È arrivata la prima sentenza nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro. Lo riporta leggo.it

Doppia curva, le condanne: 10 anni a Lucci e Beretta ex capi ultrà di Milan e Inter - Sono i verdetti per l’inchiesta della procura di Milano che ha indagato sulle curve delle squadre milanesi Dieci anni ad Andrea Beretta, leader caduto degli ultrà dell’Inter. Da milano.repubblica.it