Inchiesta sulla Biblioteca Europea Ora la Procura chiede il processo per gli architetti Boeri e Zucchi

L'inchiesta sulla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura scuote il mondo dell'architettura e della politica italiana. Dopo la richiesta di processo per gli architetti Boeri e Zucchi, l'attenzione si concentra sul futuro di un progetto simbolo e sulle questioni giudiziarie che lo circondano. Stefano Boeri, confermando la fiducia nella magistratura, si prepara a difendersi, mentre l'opinione pubblica attende chiarimenti su una vicenda che potrebbe avere ripercussioni importanti.

"Sulla vicenda Beic confermo la mia fiducia nella magistratura. I miei avvocati stanno predisponendo una memoria difensiva che invieremo al gip". Lo scrive in una nota l’architetto Stefano Boeri, subito dopo avere avuto notizia ufficiale della richiesta del suo rinvio a giudizio. L’archistar è indagato per turbativa d’asta nell’inchiesta per la realizzazione, a Porta Vittoria, della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, la Beic. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di sei persone, oltre al padre del Bosco Verticale, c’è anche un altro architetto di fama internazionale Cino Zucchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta sulla Biblioteca Europea. Ora la Procura chiede il processo per gli architetti Boeri e Zucchi

