Inchiesta per corruzione l’interrogatorio di Bugetti e Matteini slitta a lunedì

Prato si prepara a un momento decisivo: l’interrogatorio di garanzia di Ilaria Bugetti e Riccardo Matteini Bresci, inizialmente previsto per giovedì, è stato rinviato a lunedì 23 giugno. Con ben 113 pagine da esaminare, il cuore dell’udienza sarà la decisione del gip sulle misure cautelari, un passo cruciale per il futuro politico e imprenditoriale della città. La suspense cresce, e tutto potrebbe cambiare in quei momenti.

Prato, 17 giugno 2025 – L’ interrogatorio di garanzia della sindaca di Prato Ilaria Bugetti e dell’industriale Riccardo Matteini Bresci, inizialmente fissato per giovedì 19 giugno, slitta a lunedì 23. Sono 113 le pagine del fascicolo da affrontare. A quel colloquio è legata una decisione cruciale: il gip dovrà infatti stabilire se accogliere o meno le richieste di misura cautelare per la sindaca e l’imprenditore entrambi accusati di corruzione dopo il procedimento della Dda di Firenze. Pesanti le richieste di misura cautelare: carcere per l’imprenditore, domiciliari per la prima cittadina, eletta un anno fa al primo turno dopo due mandati in consiglio regionale a Firenze, dettaglio che ha definito la competenza territoriale presso la procura del capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inchiesta per corruzione, l’interrogatorio di Bugetti e Matteini slitta a lunedì

In questa notizia si parla di: interrogatorio - matteini - slitta - inchiesta

Inchiesta per corruzione, l’interrogatorio di Bugetti e Matteini slitta a lunedì.

Indagata la sindaca di Prato, inchiesta della Dda per corruzione - La Procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti (Pd), con l'accusa di corruzione nell'ambito di un inchiesta - Come scrive ansa.it

Bugetti, l’inchiesta di corruzione a Prato: dall’acqua alla fognatura fino all’ex Memorino, le contestazioni dei pm - I fatti riferiti dalla procura vanno dal 2020 fino al febbraio di quest’anno quando Bugetti era già in carica. Riporta lanazione.it