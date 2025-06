Inchiesta Doppia Curva sugli ultras di Inter e Milan le pene inflitte ad Andrea Beretta e Luca Lucci

L'inchiesta Doppia Curva mette in luce passioni intense e legami profondi tra ultras di Inter e Milan, culminati in un processo che ha portato a pene significative per Andrea Beretta e Luca Lucci. Mentre fuori dall’aula di San Vittore i tifosi esprimono la loro fedeltà con uno striscione, all’interno i giudici si confrontano sul destino di questi protagonisti della curva milanese. Ma qual è il vero significato di lealtà e fratellanza nel mondo ultras?

“Ultras, amicizia, lealtà, fratellanza, aggregazione: noi siamo la curva sud, non siamo un’associazione”. È stato questo il testo dello striscione esposto da un gruppo di tifosi del Milan fuori dall’aula di San Vittore. All’interno del bunker i giudici stavano decidendo il destino dei capi ultrà del capoluogo lombardo coinvolti nel processo Doppia Curva. (ANSAFACEBOOK FOTO) – Notizie.com Poche ore fa la decisione: il capo ultras del Milan Luca Lucci, e quello dell’Inter Andrea Beretta, sono stati condannati. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Inchiesta Doppia Curva sugli ultras di Inter e Milan, le pene inflitte ad Andrea Beretta e Luca Lucci

