Inchiesta Doppia Curva | Lucci e Beretta condannati a 10 anni la sentenza sui capi ultrà di Milan e Inter

L’inchiesta “Doppia Curva” scuote il calcio milanese: condanne pesanti per Lucci e Beretta, entrambi condannati a 10 anni di carcere. In un’aula bunker affollata e sotto gli occhi di circa 200 tifosi, la giustizia ha emesso i primi importanti verdetti contro i capi ultrà delle squadre di Milan e Inter. Un episodio che segna un turning point nel contrasto alla violenza negli stadi, mettendo in evidenza la lotta tra legalità e passione sfrenata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sedici le sentenze emesse, dieci anni di carcere a Beretta e Lucci. I primi importanti verdetti dell’inchiesta “Doppia Curva” della Procura di Milano sono stati pronunciati nell’aula bunker adiacente al carcere di San Vittore, dove si è svolta l’udienza del processo con rito abbreviato contro 16 imputati, tutti legati al mondo degli ultras milanesi e interisti. All’esterno del tribunale, circa 200 tifosi si sono radunati per esprimere solidarietà agli ex capi delle curve rossonera e nerazzurra, coinvolti in uno degli scandali più gravi degli ultimi anni nel mondo del tifo organizzato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Inchiesta “Doppia Curva”: Lucci e Beretta condannati a 10 anni, la sentenza sui capi ultrà di Milan e Inter

In questa notizia si parla di: inchiesta - doppia - curva - lucci

Inchiesta “doppia curva”, il Milan e la Serie A chiedono un risarcimento danni - Il Milan ha richiesto un risarcimento di 458mila euro come parte civile nel procedimento contro tre ultras per l'inchiesta "Doppia Curva".

Inchiesta ultras, chiesti 10 anni di carcere per il leader milanista della Curva Sud e 9 per l'ex capo del tifo interista della Nord https://lespresso.it/c/attualita/2025/05/23/inchiesta-ultras-doppia-curva-carcere-lucci-beretta-inter-milan/54532… Vai su X

La testimonianza di un ambulante senza licenza che è stato picchiato dagli ultras fuori da San Siro prima di un concerto fa luce sugli affari prima di Vittorio Boiocchi, poi di Andrea Beretta e dei sodali coinvolti nell’inchiesta Doppia Curva anche all’esterno dello Vai su Facebook

Inchiesta Doppia Curva, condannati a 10 anni i capi ultras Beretta e Lucci; Inchiesta Doppia Curva: dieci anni di carcere per Beretta e Lucci; Caso ultras, oggi alle 15 le sentenze per l'inchiesta Doppia Curva: 16 imputati tra cui Beretta, Ferdico e Lucci. Che a ogni udienza ha attaccato il pm Storari e preteso l'assoluzione. E ha ordinato alla Sud di essere fuori dall'aula: attesi in centinaia.

Inchiesta "Doppia Curva": condannati a 10 anni Lucci e Beretta - Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia, era accusato dell'omicidio di Antonio Belloc ... Scrive msn.com

Doppia Curva, condanna a dieci anni per gli ex capi ultrà di Milan e Inter - Andrea Beretta e Luca Lucci, rispettivamente ex capi ultrà di Inter e Milan, sono stati condannati a dieci anni nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva sul tifo milanese. Segnala msn.com