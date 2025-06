Inchiesta Doppia Curva il video del presidio della Curva Sud davanti all'aula bunker di San Vittore

In un momento di grande tensione, i tifosi della Curva Sud Milano hanno organizzato un presidio davanti all'aula bunker di San Vittore, in attesa della sentenza nel processo con rito abbreviato degli ultras coinvolti nella maxi inchiesta "Doppia Curva". Un gesto di solidarietĂ e denuncia che evidenzia il legame profondo tra passione e giustizia. Scopriamo insieme i dettagli di questa mobilitazione e le implicazioni per il mondo del calcio e della tifoseria.

In attesa della sentenza del processo con rito abbreviato degli ultras che sono imputati nella maxi inchiesta "Doppia Curva" sulle curve di San Siro, è stato organizzato un presidio dalla Curva Sud Milano davanti all'aula bunker di San Vittore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: curva - inchiesta - doppia - presidio

Inchiesta “doppia curva”, il Milan e la Serie A chiedono un risarcimento danni - Il Milan ha richiesto un risarcimento di 458mila euro come parte civile nel procedimento contro tre ultras per l'inchiesta "Doppia Curva".

Inchiesta doppia curva, presidio ultras in attesa di sentenza; Inchiesta Doppia Curva, la Curva Sud in presidio davanti all'aula bunker di San Vittore: il video; Inchiesta ultras, Curva Sud in presidio a San Vittore: “Non siamo un’associazione”.

Inchiesta ultras, Curva Sud in presidio a San Vittore: “Non siamo un’associazione” - Duecento tifosi rossoneri fuori dall’aula bunker per difendere gli ultras imputati nel processo “Doppia Curva”. msn.com scrive

Inchiesta “Doppia Curva", attese le prime sentenze: ultras fuori dall’aula bunker - Presidio della Curva Sud Milano in solidarietà agli imputati: fra loro l’ex leader rossonero Luca Lucci e l’interista Andrea Beretta, diventato collaboratore di giustizia ... Segnala rainews.it