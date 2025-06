Inchiesta Doppia Curva | condannati a 10 anni Lucci e Beretta

Un'ombra lunga si staglia sulla storia del calcio e della giustizia italiana: la doppia curva, simbolo di passione e tensione, diventa teatro di una drammatica vicenda giudiziaria. Lucci e Beretta, condannati a 10 anni, affrontano ora le conseguenze di un’accusa pesante, tra cui l’omicidio di Antonio Bellocco. La sentenza di primo grado, emessa nell’aula bunker di San Vittore, segna un importante passo nel tentativo di fare luce su questa intricata vicenda.

La sentenza di primo grado è stata emessa nell'aula bunker di San Vittore. Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia, era accusato dell'omicidio di Antonio Bellocco.

