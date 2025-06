Inchiesta Curve | Enzo Anghinelli scampato all’agguato | Spero venga fatta giustizia

A poche ore dalla prima sentenza dell'inchiesta Curve, Enzo Anghinelli, ex ultrà milanese e vittima di un agguato nel 2019, si esprime con commozione e determinazione. La sua testimonianza, intrisa di dolore e speranza, mette in luce le ombre delle faide ultras e l'impegno per fare giustizia. È fondamentale che questa vicenda trovi il suo risvolto giusto, affinché episodi come questi non si ripetano mai più.

Milano, 17 giugno 2025 – A poche ore dalla prima sentenza per il rito abbreviato dell' inchiesta Curve, parla Enzo Anghinelli, parte lesa nel processo, ed ex ultrà scampato a un agguato nel 2019 nel pieno centro di Milano, secondo l'accusa su mandato di Luca Lucci. Faida ultras Milan, l’incontro con Luca Lucci e il pestaggio di Enzo Anghinelli. “Sbirro, ti faccio mangiare il fascicolo. Sei un morto che cammina” I rilievi nel punto in cui un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco alla testa esplosi da due persone a bordo di uno scooter, in via Cadore 48, a Milano, 12 aprile 2019. ANSA “Spero che oggi verrà fatta giustizia, ho sentito parlare il dottor Storari, confido in lui”, spiega lo stesso Anghinelli intervistato da Klaus Davi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta Curve: Enzo Anghinelli, scampato all’agguato: “Spero venga fatta giustizia”

