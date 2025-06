Inchiesta Curve De Siervo | Soddisfatti delle condanne Fronte comune con Inter e Milan!

L'inchiesta sulle Curve di Milano si chiude con condanne definitive agli ultras di Inter e Milan, suscitando reazioni importanti nel mondo del calcio. Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, esprime soddisfazione per la svolta giudiziaria, evidenziando un fronte comune nella lotta alla violenza e all’illegalità negli stadi. La vicenda segna un passo decisivo verso un ambiente più sicuro e responsabile, ma quale sarà il futuro delle tifoserie coinvolte?

Di oggi pomeriggio la notizie delle condanne definitive agli ultras di Inter e Milan nel processo abbreviato sull’Inchiesta Curve. L’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, commenta il tutto. FRONTE COMUNE – Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega di Serie A, si pronuncia sul verdetto finale dell’Inchiesta Curve: « Esprimo piena soddisfazione per le prime condanne nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva. Da tempo abbiamo deciso di fare fronte comune con i due club milanesi, come avremmo fatto con qualsiasi altro nelle stesse condizioni, contro un fenomeno particolarmente pericoloso, con l’obiettivo di affiancare la Procura di Milano in un’indagine che rappresenta un punto di svolta nella lotta alla criminalitĂ negli stadi ». 🔗 Leggi su Inter-news.it