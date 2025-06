Inception fu proposto a Will Smith ma declinò | Non l' avevo capito

Inception fu proposto a Will Smith, che però declinò l’offerta, lasciando spazio a un’altra sorpresa della sua carriera. L’attore ha recentemente rivelato di essere rimasto imbarazzato anche per un altro rifiuto, dopo quello di Matrix. Christopher Nolan gli propose il ruolo principale nel film, ma...

Will Smith ha rivelato in una recente intervista di essere imbarazzato per un altro rifiuto nella sua carriera, dopo quello di Matrix. Christopher Nolan gli propose Inception, però. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Inception fu proposto a Will Smith, ma declinò: "Non l'avevo capito"

