Incentivo al posticipo del pensionamento | le novità della Legge di Bilancio

Scopri le ultime novità sulla legge di Bilancio 2025 e come l’incentivo al posticipo del pensionamento si amplia, offrendo nuove opportunità ai lavoratori di rimanere attivi più a lungo. L’Inps annuncia un’estensione della platea dei beneficiari, con possibilità di applicazione a soggetti ancora più numerosi. Un’occasione imperdibile per valutare strategicamente il proprio futuro lavorativo e pensionistico. Approfondiamo insieme le implicazioni di questa importante novità.

La legge di Bilancio 2025 prevede importanti novità riguardanti la disciplina dell' incentivo al posticipo del pensionamento. A comunicarle è l'Inps che spiega come l'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha determinato un'estensione della platea dei soggetti che possono accedere all'incentivo in argomento, prevedendo che tale misura possa applicarsi non solo a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata. Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

L'Istituto, con la Circolare n. 102 del 16 giugno 2025, annuncia importanti novità riguardanti la disciplina dell'incentivo al posticipo del pensionamento, previste dalla legge di Bilancio 2025. L'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge

