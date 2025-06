Incendio Rsa Milano allarme guasto da due anni | era sostituito da trombette

Un tragico incendio in una RSA di Milano ha sconvolto la comunità, rivelando gravi negligenze nella gestione della sicurezza. Per due anni, l’impianto antincendio era rimasto guasto, con un sistema di allarme rudimentale costituito da trombette manuali, incapace di garantire una risposta tempestiva. La Procura ha ora aperto un’indagine che punta il dito su responsabilità gravissime, evidenziando come la scarsa prevenzione abbia costato la vita a sei persone e lasciato decine di feriti.

L’ impianto anti-incendio della Rsa ‘Casa per Coniugi’ di Milano era guasto da circa due anni e le “uniche misure adottate” per dare l’allarme erano delle “ trombette ” “da azionare a mano” in caso di fiamme. Lo scrive la Procura di Milano nell’avviso di conclusioni delle indagini per omicidio e incendio colposi nell’inchiesta sul disastro della struttura andata a fuoco il 6 luglio 2023: il bilancio era di sei morti e decine di feriti. L’impianto di rilevazione incendi non funzionava parzialmente dall’agosto 2020 e totalmente dal novembre 2021. Le trombette di allarme erano di fatto “inservibili” perché fissate “al muro con nastro adesivo” e staccabili solo con “strumenti da taglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio Rsa Milano, allarme guasto da due anni: era sostituito da trombette

