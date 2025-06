Incendio nella zona di Tomba di Nerone | scuola evacuata per precauzione

Questa mattina, una nube di paura si è sollevata nei pressi della Tomba di Nerone, a causa di un incendio che ha devastato un'area boschiva privata tra via Santi Cosma e Damiano e via al Sesto Miglio. Il fuoco, divampato da un terreno adiacente alla strada, si è rapidamente diffuso, costringendo la scuola vicina a evacuare gli studenti per garantire la loro sicurezza. La situazione è sotto controllo e i soccorritori sono al lavoro per domare le fiamme e prevenire ulteriori rischi.

Paura questa mattina nei pressi di via al Sesto Miglio, dove un incendio ha interessato un'area boschiva privata situata tra via Santi Cosma e Damiano e via al Sesto Miglio, in prossimità dell'ingresso pedonale di una scuola. Il rogo, partito da un terreno adiacente alla strada, ha rapidamente.

