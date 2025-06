Incendio nella Rsa dove morirono sei persone chiuse le indagini | si va verso il processo

L’incendio nella RSA di Milano ha scosso la comunità e portato alla chiusura delle indagini, con l’orientamento a un prossimo processo. La procura ha identificato i responsabili tra i vertici della cooperativa Proges, responsabile della gestione della struttura, in un caso che ha spezzato tante vite. Ora, si aprono le porte a un dibattimento giusto per fare luce sulle cause di questa tragedia.

La procura di Milano ha chiuso le indagini per l'incendio nella Rsa 'Casa per coniugi' di Milano, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, nel quale morirono sei anziani. Gli indagati sono tre membri dei vertici della cooperativa Proges (che gestiva la struttura di proprietà del Comune).

