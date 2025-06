Incendio manda in fumo una villetta provocando gravi danni

Un incendio devastante ha colpito una villetta a Bronte, mettendo in ginocchio l’intera comunità. Le fiamme, alimentate da un violento rogo in contrada Pomaro, hanno causato danni ingenti e messo in allerta le squadre di soccorso. La rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo è stata fondamentale per limitare i danni e garantire la sicurezza dei residenti. La speranza è che si possa fare presto chiarezza sulle cause di questa tragedia.

Un violento incendio è divampato in una villetta situata in contrada Pomaro, nel territorio di Bronte. Le fiamme hanno causato danni ingenti all'abitazione e reso necessario l'intervento di diverse squadre di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo.

