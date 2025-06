Incendio in via Milo Spampinato | Necessario fare prevenzione

vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. È fondamentale rafforzare le misure di prevenzione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e prevenire tragedie simili in futuro. La tutela del nostro territorio richiede attenzione continua e interventi mirati. Solo così potremo proteggere le nostre comunità e preservare il patrimonio di tutti.

Un rogo si è sviluppato questa mattina in via Milo, nei pressi della caserma Sommaruga di Catania. "Una situazione potenzialmente pericolosa - dichiarano la presidente del Terzo Municipio Maria Spampinato e l'ex consigliere comunale Salvo Spadaro - che solo il pronto intervento dei vigili del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Incendio in via Milo, Spampinato: "Necessario fare prevenzione"

In questa notizia si parla di: milo - spampinato - incendio - necessario

Incendio in via Milo, Spampinato: Necessario fare prevenzione.

Catania, incendio vicino alla caserma Sommaruga: paura in via Milo - Catania, incendio vicino alla caserma Sommaruga: paura in via Milo. Riporta newsicilia.it

A Milo omaggio di Vincenzo Spampinato a Lucio Dalla - L’omaggio al cantautore bolognese, che aveva scelto il comune pedemontano per acquistare casa e trascorrere lunghi periodi dell’anno, è stato organizzato dalla Pro Loco di Milo. Secondo lavocedellisola.it