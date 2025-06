Incendio in un supermercato su via Tiburtina | colpa di un cortocircuito a un frigorifero

Un incendio improvviso ha scosso la notte a Frosinone, quando un cortocircuito in un frigorifero ha scatenato un rogo all’interno di un noto supermercato su via Tiburtina. Attimi di paura e tensione tra i clienti e il personale, che hanno prontamente attivato le procedure di emergenza. La situazione, sotto controllo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la rapidità di intervento per garantire la sicurezza di tutti.

Attimi di paura nella tarda serata di ieri a Frosinone, dove un incendio è divampato all'interno di un noto supermercato situato su via Tiburtina. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite da un frigorifero a causa di un cortocircuito. L'allarme è scattato poco dopo le 22:30.

