Incendio con 6 morti alla Rsa Casa per Coniugi | la direttrice della struttura e due dirigenti della coop verso il processo

Tragedia nella RSA Casa per Coniugi di Milano: un incendio devastante ha causato la morte di sei anziani, portando la Procura a chiudere le indagini e a chiedere il processo per tre figure chiave. La vicenda solleva questioni drammatiche sulla gestione delle strutture sanitarie e sulla responsabilità dei vertici. La giustizia farà luce sulle cause di questa terribile notte, mentre la comunità si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro.

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, a carico di tre persone, vertici della cooperativa Proges, della stessa cooperativa, e della direttrice dell'epoca della Rsa Casa per coniugi, di propriet√† del Comune e gestita dalla cooperativa, per il maxi rogo nella struttura dove, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, morirono sei anziani. I reati ipotizzati. Le accuse sono omicidio e incendio colposi, omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro ed √® contestata la responsabilit√† amministrativa a Proges. Le posizioni di due dirigenti comunali sono stralciate per richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Incendio con 6 morti alla Rsa Casa per Coniugi: la direttrice della struttura e due dirigenti della coop verso il processo

