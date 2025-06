Incendio all'aeroporto di Fiumicino evacuata l'area imbarchi Stop anche alla circolazione ferroviaria

Un incendio scoppiato al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino ha provocato l’evacuazione immediata dell’area imbarchi e lo stop della circolazione ferroviaria tra Ponte Galeria e Fiumicino. La sicurezza dei passeggeri è stata messa alla prova, mentre le autorità si impegnano a gestire l’emergenza. Restate aggiornati per scoprire come si evolve questa situazione e le eventuali ripercussioni sui voli e i collegamenti.

Ad andare alle fiamme una guaina al terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Interrotta dalle 14 anche la circolazione dei treni nel tratto Ponte Galeria e Fiumicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

