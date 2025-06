Incendio alla Rsa Casa per Coniugi di Milano | in 5 rischiano il processo per la morte di 6 ospiti

Una drammatica notte a Milano segna un capitolo oscuro nella gestione delle Rsa: un incendio causato da una sigaretta ha tragicamente costato la vita a sei ospiti, portando a indagini e possibili processi per cinque coinvolti. La vicenda apre una riflessione sulla sicurezza e la responsabilità nelle strutture di cura, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi in questa triste vicenda. Continue to read...

Nella notte tra il 6 e 7 luglio 2023 sei ospiti della Rsa Casa per Coniugi di Milano sono morti a causa di un incendio scoppiato a causa di una sigaretta. La Procura ha chiuso le indagini: in 5 rischiano il processo, mentre sono state stralciate le posizioni di due funzionari del Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

