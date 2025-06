Incendio a Ponte Galeria brucia un campo vicino ai binari e il fumo blocca i treni Circolazione in tilt

Un incendio scoppiato a Ponte Galeria, vicino ai binari di Roma, ha causato un'imponente nube di fumo che ha paralizzato la circolazione ferroviaria, creando disagi e ritardi. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco intervenuti tempestivamente, hanno interessato un campo adiacente alla linea ferroviaria, mettendo in allerta le autoritĂ e i residenti. La situazione rimane critica mentre si lavora per ripristinare la normalitĂ e garantire la sicurezza di tutti.

Un incendio a Roma, nella zona di Ponte Galeria, ha mandato in tilt la linea ferroviaria. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 14 a ridosso dei binari all'altezza di via Portuense, tra via della Muratella e la rotonda di via. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio a Ponte Galeria, brucia un campo vicino ai binari e il fumo blocca i treni. Circolazione in tilt

Incendio a Ponte Galeria, brucia un campo vicino ai binari e il fumo blocca i treni. Circolazione in tilt; Fiamme sulla Roma-Fiumicino vicino ai binari: treni sospesi e traffico in tilt in direzione litorale; Incendi senza sosta a Roma: treni fermi causa fiamme vicino ai binari.

Incendio all’aeroporto di Fiumicino, evacuata l’area imbarchi. Stop anche alla circolazione ferroviaria - Interrotta anche la linea ferroviaria Orte – Fiumicino nel tratto tra Ponte Galeria e aeroporto. Riporta fanpage.it

LEONARDO EXPRESS, PER INCENDIO SOSPESA CIRCOLAZIONE TRA PONTE GALERIA E FIUMICINO - "Sospesa per un incendio in prossimità dei binari la circolazione ferroviaria tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto delle linee FL1 e Leonardo Express. Scrive 9colonne.it