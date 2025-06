Inaugurato il 45esimo dae nel territorio di Bibbiena grazie a una donazione speciale

In un gesto di straordinaria generosità e solidarietà, il territorio di Bibbiena celebra l’inaugurazione del 45esimo DAE, reso possibile da una donazione speciale degli amici di Ferdinando "Piri" Giovannini. Questa iniziativa testimonia come l’amore e l’unione possano trasformare il dolore in un atto di speranza, rafforzando il legame tra comunità e memoria. La storia di Piri si trasforma così in un messaggio di vita e solidarietà che continuerà a ispirare.

Arezzo, 17 giugno 2025 – . Gli amici e le amiche di Ferdinando Giovannini, per tutti “Piri”, lo salutano con un gesto d’amore per la comunità, e il comune li aiuta. Non è stata la morte ad avere l’ultima parola in questa bella storia di amicizia che riguarda il paese di Soci, nel comune di Bibbiena. Un gruppo di amici, dopo la scomparsa di Ferdinando detto Piri, si sonno riuniti e dati da fare per raccogliere fondi sufficienti a pagare il funerale e a donare alla loro comunità un Defibrillatore semiautomatico, il 45esimo dispositivo salvavita che si trova sul territorio del Comune di Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurato il 45esimo dae nel territorio di Bibbiena grazie a una donazione speciale

In questa notizia si parla di: bibbiena - 45esimo - territorio - grazie

Inaugurato il 45esimo dae nel territorio di Bibbiena grazie a una donazione speciale.

Cantieri attivi sul territorio di Bibbiena: un record da 25 milioni di euro tra quelli del Comune, della Asl e della Provincia - Arezzo, 24 gennaio 2025 – Cantieri attivi sul territorio di Bibbiena: un record da 25 milioni ... lanazione.it scrive

Bibbiena, trenta defibrillatori semi automatici sono stati installati sul territorio - di Bibbiena e Soci e tutto l’associazionismo, gli imprenditori e i singoli cittadini che si sono prodigati in questi anni per farci diventare un territorio ... Secondo lanazione.it