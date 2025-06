Inaugurata la nuova passerella sul Fratta a Pressana De Berti | Ancora un tassello per la Treviso-Ostiglia il corridoio verde del Veneto

E’ stata inaugurata la nuova passerella sul Fratta a Pressana, un simbolo di progresso e sostenibilità che arricchisce il corridoio verde del Veneto. Questo intervento, realizzato con cura e rispetto per il paesaggio, rappresenta un importante passo avanti nel completamento della Treviso-Ostiglia. Con ogni nuovo tassello, il progetto si avvicina a diventare un collegamento completamente integrato e sicuro, promuovendo mobilità sostenibile e valorizzando il territorio.

È stata posata ieri, lunedì 16 giugno, la nuova passerella sul fiume Fratta, a Pressana, nel territorio veronese, un’opera che rappresenta un ulteriore tassello nel completamento del percorso ciclopedonale della Treviso-Ostiglia. Un’infrastruttura moderna, funzionale e rispettosa della memoria. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Inaugurata la nuova passerella sul Fratta a Pressana. De Berti: «Ancora un tassello per la Treviso-Ostiglia, il corridoio verde del Veneto»

In questa notizia si parla di: passerella - fratta - pressana - treviso

Treviso-Ostiglia, De Berti a Pressana per la nuova passerella sul Fratta; Nuova passerella sul Fratta a Pressana, De Berti: “Un passo avanti verso la mobilità sostenibile”; Comunicato Stampa 1027/2025 Treviso Ostiglia, De Berti a Pressana per la nuova passerella sul Fratta: “Un ulteriore tassello di un corridoio strategico che, se un tempo univa i territori con il treno, oggi connette luoghi e persone nel segno della mobilità dolce.

Treviso. Una nuova passerella per l'Isola del Paradiso, sostituirà il ponticello in legno - Il ponticello in legno costruito nel 2000 e situato nel fossato delle Mura di Treviso, all’altezza di Varco San Bartolomeo, ormai ... Lo riporta ilgazzettino.it

Treviso, dalla passerella al tribunale: ex miss Padania processata per furto - Benedetta Mironici, splendida 35enne originaria di Treviso, con un curriculum nel mondo della moda di tutto rispetto (tra l'altro, è stata eletta Miss Padania), è finita nei guai per tentato ... Da it.blastingnews.com