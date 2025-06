Inaccettabile restare senz’acqua | Occhipinti e Portolesi al fianco dei cittadini di Senoli

L’assenza d’acqua a Senoli rappresenta una sfida quotidiana che non può più essere ignorata. Occhipinti e Portolesi si schierano al fianco dei cittadini, denunciando questa emergenza che, ormai diventata una triste consuetudine, compromette la qualità di vita di un’intera comunità. È ora di agire concretamente per porre fine a questa ingiustizia e garantire un diritto fondamentale a tutti. Perché nessuno dovrebbe vivere senza acqua.

"Anche quest’anno, come ormai accade con puntualità all’arrivo dell’estate, la contrada Senoli del Comune di Platì si ritrova senza acqua. Una condizione inaccettabile che si protrae da anni nell’indifferenza delle istituzioni competenti, con gravi disagi per i cittadini, spesso costretti a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Inaccettabile restare senz’acqua": Occhipinti e Portolesi al fianco dei cittadini di Senoli

In questa notizia si parla di: inaccettabile - acqua - cittadini - senoli

"Chiusure dell’acqua dopo pochi giorni di caldo, è inaccettabile": l’attacco della deputata M5s Daniela Torto alla Sasi - La recente decisione della Sasi di interrompere l’erogazione dell’acqua dopo pochi giorni di caldo è inaccettabile e rischia di mettere in crisi le famiglie e le attività dei cittadini.

Inaccettabile restare senz’acqua per settimane: Occhipinti e Portolesi al fianco dei cittadini di Senoli.

Acqua: Rifondazione, malagestione Aca scaricata su cittadini - Invece di provvedere alla ripubblicizzazione cancellando una volta per tutte le Spa dell'acqua si continuano a scaricare sulle bollette dei cittadini tutti i buchi di gestione, con una rete ... Da ansa.it

Acqua stop and go: cittadini infuriati - Nella giornata di oggi, a seguito delle scorte di acqua in fase di accumulo da parte dei cittadini, è stato originato un consumo gigantesco che ha svuotato il serbatoio dei Gesuiti. ilmattino.it scrive