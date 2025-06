In viaggio verso Bologna con 18 chili di cocaina in auto arrestati dai carabinieri

Un viaggio apparentemente senza sosta si trasforma in un incubo per due uomini arrestati dai Carabinieri di Bologna: nascosti nel veicolo, 18 panetti di cocaina per un totale di 21 chili. La scoperta shock ha portato alla loro cattura, mettendo in luce un giro di droga che minaccia la sicurezza della città. La vicenda continua a svilupparsi, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa accadrà nelle prossime ore.

Avevano in auto 18 panetti di cocaina, del peso complessivo di 21 chili e per questo sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Bologna Centro. A finire in manette, fanno sapere i militari, sono stati un 26enne e un 52enne italiani residenti, rispettivamente, a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - In viaggio verso Bologna con 18 chili di cocaina in auto, arrestati dai carabinieri

In questa notizia si parla di: bologna - chili - cocaina - auto

ROMA. La storica manifestazione automobilistica "1000 Miglia" è di nuovo in pista con l'Esercito Italiano che partecipa con tre equipaggi a bordo di affascinanti modelli di auto storiche provenienti dal Museo Storico della Motorizzazione. Centinaia di autovettur Vai su Facebook

21 chili di cocaina in un'auto straniera; Arrestati due uomini mentre viaggiavano in auto con 21 chili di cocaina; In viaggio verso Bologna con 18 chili di cocaina in auto, arrestati dai carabinieri.

Bologna-Firenze, in auto con undici chili di cocaina: arrestato 25enne - è stato arrestato dalla polizia stradale di Bologna perché trovato in possesso di dieci panetti di cocaina, per un peso complessivo di 11 chili, nascosti all'interno di un vano fra il bagagliaio ... Riporta lanazione.it

In auto con 11 chili di cocaina nascosti, arrestato a Bologna - Un vano ricavato in un doppiofondo tra i sedili posteriori e il bagagliaio di un'auto, con all'interno 10 involucri di cocaina, peso complessivo quasi 11 chili e valore ... Secondo msn.com