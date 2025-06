In Toscana numero e campagna contro violenze e discriminazioni

un messaggio potente di speranza e rispetto, invitando ciascuno a riflettere sull'importanza di una società più inclusiva e tollerante. Questa campagna rappresenta un passo fondamentale per costruire un futuro in cui l'amore e la comprensione prevalgano sull'odio e l'intolleranza. Solo uniti possiamo realmente fare la differenza e promuovere un cambiamento duraturo.

Firenze, 17 giugno 2025 - E' partita la campagna della Regione Toscana "Io non odio" contro le discriminazioni di ogni genere e forma, in collaborazione anche con l'iniziativa "La Toscana delle donne", e contro i crimini d'odio. Il messaggio di sensibilizzazione arriverà attraverso la radio, mentre manifesti e locandine saranno affisse anche all'interno dei mezzi pubblici e da luglio nei cinema. Tre semplici parole, "Io non odio", si spiega in una nota, per richiamare l'attenzione della popolazione su un fenomeno troppo diffuso ma scarsamente conosciuto e definito. Attivata anche una linea telefonica a cui dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, potranno rivolgersi tutti coloro che si trovino a subire fenomeni di violenza o si sentono vittime di discriminazione, digitando e chiamando lo 0554384848. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Toscana numero e campagna contro violenze e discriminazioni

