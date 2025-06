In Sudan si complica la guerra civile | le Forze di supporto rapido avanzano a Nord e mettono in crisi l’esercito regolare

La crisi in Sudan si intensifica, con le Forze di Supporto Rapido del generale Mohamed Hamdan Dagalo che avanzano strategicamente nel nord, mettendo sotto pressione l’esercito regolare. La conquista dell’oasi di Karb al Toum rappresenta un punto di svolta in un conflitto che minaccia di destabilizzare ulteriormente la regione e aggravare la crisi umanitaria. La situazione rimane critica: cosa ci riserva il futuro di questa sanguinosa guerra civile?

Le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo hanno conquistato una nuova area strategica nello Stato settentrionale del Sudan, intensificando la loro offensiva contro le Forze armate sudanesi (Saf) e aggravando ulteriormente la crisi umanitaria nell’area di confine con il Ciad. Secondo fonti citate dal quotidiano Sudan Tribune, le milizie fedeli a Dagalo hanno preso il controllo dell’oasi di Karb al Toum, nei pressi della catena montuosa del Jebel Arkenu, dopo aver già espugnato l’area denominata “Triangolo”, snodo cruciale tra Sudan, Libia ed Egitto. L’avanzata delle Rsf, che non trova ancora conferma ufficiale da parte dell’esercito, rappresenta un potenziale punto di svolta nel conflitto civile in corso da oltre un anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - In Sudan si complica la guerra civile: le Forze di supporto rapido avanzano a Nord e mettono in crisi l’esercito regolare

La guerra civile in Sudan rischia di allargarsi: scontri al confine tra le forze sudanesi e quelle della Libia. Ma il generale Haftar nega: “Non abbiamo effettuato alcuno sconfinamento” - Una minaccia concreta che potrebbe amplificare il conflitto regionale, coinvolgendo territori già segnati da tensioni e instabilità.

