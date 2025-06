In sedia a rotelle per un intervento programmato | Alice Campello spiega le sue condizioni di salute

In un momento di grande incertezza, Alice Campello affronta con coraggio le sfide della salute condividendo la sua esperienza. Dopo le recenti difficoltà , tra minacce e imprevisti, l’influencer e imprenditrice ha deciso di fare chiarezza sui suoi interventi e sul suo stato di salute. “Si è trattato di un’operazione programmata, per...”, lasciando trapelare un messaggio di speranza e determinazione che ispira tutti i suoi follower a non perdere mai la fiducia.

Non è un periodo facile per Alice Campello. Prima le minacce di morte al marito Alvaro Morata (dopo l’errore decisivo nella finale di UEFA Nations League contro il Portogallo) poi un intervento chirurgico e le foto trapelate in sedia a rotelle. L’influencer e imprenditrice ha voluto fare chiarezza sulla sue condizioni di salute visto che molti follower aveva pubblicato messaggi di preoccupazione. “Si è trattato di un’ operazione programmata, per un problema relativo alle gravidanze. Ho deciso di operarmi a New York e questo è tutto. Niente di grave, grazie a Dio”, ha raccontato la trentenne sui propri canali social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “In sedia a rotelle per un intervento programmato”: Alice Campello spiega le sue condizioni di salute

