In Piemonte contributi per la promozione dell' artigianato

In Piemonte, l’artigianato locale riceve un’attenzione speciale con un investimento di 1,7 milioni di euro per il biennio 2026-2027. La Regione punta a valorizzare le eccellenze artigiane, promuovendo la creatività e la tradizione del territorio. Grazie a questa iniziativa, si aprono nuove opportunità di crescita e innovazione per artigiani e giovani talenti, rafforzando il patrimonio culturale e produttivo della regione. Un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e ricco di opportunità nel settore.

La Regione Piemonte punta con decisione sulla promozione dell'artigianato piemontese: su proposta dell'assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano è stata infatti approvata una delibera che stanzia complessivamente 1,7 milioni di euro per il biennio 2026-2027, confermando l'impegno a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - In Piemonte contributi per la promozione dell'artigianato

In questa notizia si parla di: piemonte - promozione - artigianato - contributi

Grazie a Confartigianato Imprese Molise e al Movimento Giovani Imprenditori siamo presenti all'importante evento "Entriamo nella nuova era digitale. Insieme". Il nostro collega Daniele Giangiulli, a capo dell’Area Territoriale Centro, presenterà alle imprese Vai su Facebook

Dalla Regione 1,7 milioni di euro per la promozione dell'artigianato piemontese; Dalla Regione nuovi contributi per la promozione dell'artigianato piemontese; La Regione Piemonte investe 1,7 milioni per promuovere l’artigianato nel biennio 2026-2027.

Regione, ecco i contributi per la promozione dell’artigianato piemontese - La Regione punta con decisione sulla promozione dell’artigianato piemontese: su proposta dell’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano è stata approvata questa mattina una delibera che stanz ... Secondo valsesianotizie.it

Piemonte: guida 2024 agli incentivi, contributi, agevolazioni - Tra gli incentivi per le imprese per investimenti legati all’ambiente e all’energia, compare il bando ... Da ticonsiglio.com