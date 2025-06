In pericolo di vita Mara Venier la drammatica confessione | Sto vivendo mesi davvero difficili

Mara Venier, la cara zia Mara di molti, si apre come mai prima d'ora in un’intervista toccante con Vanity Fair. Tra ricordi dei primi passi nel mondo dello spettacolo e emozioni genuine, la conduttrice rivela le sue battaglie interiori e il profondo legame con il marito Nicola Carraro. In un momento di grande vulnerabilità, Mara confessa: «Non ho mai avuto la sindrome…» lasciando tutti senza parole.

Personaggi tv. Non è la solita zia Mara quella che conosciamo dalle sue vivaci interviste. In un dialogo aperto con Vanity Fair, Mara Venier si è mostrata più vulnerabile e autentica che mai. Ha parlato degli albori della sua carriera, del legame speciale con il marito Nicola Carraro, e persino delle sfide che ha affrontato lungo il suo percorso. Una vita sotto i riflettori. Con umiltà, Mara Venier ha condiviso che «non ho mai avuto la sindrome da diva». Nonostante il successo, continua a vedersi come la ragazza di Mestre con il sogno di diventare parrucchiera. «Non ho mai creduto in me stessa.

