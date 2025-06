In Municipio le prime mamme che hanno effettuato il riconoscimento del figlio in una coppia omogenitoriale

Nel cuore di Parma, un momento storico si è scritto con emozione e coraggio: il riconoscimento ufficiale del figlio in una coppia omogenitoriale. Il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora Caterina Bonetti hanno incontrato le mamme protagoniste di questa importante tappa di inclusione e diritti civili. Un passo avanti verso una società più giusta e aperta, che conferma l’impegno della nostra città nel promuovere pari opportunità per tutte le famiglie.

Il Sindaco Michele Guerra e l'Assessora a Diritti e pari opportunità Caterina Bonetti, nel pomeriggio di ieri, hanno incontrato in Municipio le mamme che, nei giorni scorsi, per la prima volta a Parma, hanno effettuato il riconoscimento del figlio all'interno di una coppia omogenitoriale.

