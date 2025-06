In moto contro un tir gravissimo incidente | 23enne in Rianimazione

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Bentivoglio, coinvolgendo un’auto, un camion e una moto all’ingresso dell’Interporto. Il giovane di 23 anni al volante della moto è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche e ora lotta tra la vita e la morte in rianimazione. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza sulle strade. Continua a leggere per saperne di più.

Bentivoglio (Bologna), 17 giugno 2025 – Gravissimo incidente oggi pomeriggio poco dopo le 15 a Santa Maria in Duno (Bentivoglio). Lo schianto ha coinvolto un’auto, un camion e una moto all’intersezione stradale all’ingresso dell’Interporto. A riportare le maggiori ferite il conducente 23enne della moto. Il giovane è stato trasportato in elicottero in ospedale in codice di massima gravità ed è in Rianimazione in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Minerbio: stando a quanto si apprende alla base dello scontro ci sarebbe la mancata precedenza della macchina che doveva svoltare nella laterale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In moto contro un tir, gravissimo incidente: 23enne in Rianimazione

