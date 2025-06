In marcia coi lupi il documentario imperdibile dalla parte degli animali selvaggi che invita alla coesistenza con l’uomo

In marcia coi lupi ci guida in un viaggio emozionante tra il selvaggio e il domestico, invitandoci a riscoprire l’armonia tra uomo e natura. Attraverso le parole del regista Jean Michel Bertrand, scopriamo un mondo affascinante e fragile, dove coesistenza e rispetto sono la chiave per preservare gli animali selvaggi. Un’esperienza visiva che invita alla riflessione: siamo pronti a cambiare il nostro rapporto con il regno animale?

All’incirca a metà di In marcia coi lupi, il protagonista umano del documentario, ovvero il regista, sceneggiatore e produttore Jean Michel Bertrand, seduto sotto una roccia e al riparo di un albero, apre davanti agli occhi dello spettatore una cartina (toh! non è Google maps!). Già, una mappa di quelle da squadernare quadro per quadro, di quelle che ogni volta che le apri si logorano ai bordi, di quelle descritte con dolorosa sorpresa da Paolo Cognetti in Le otto montagne. E al centro di questa cartina, in mezzo a una distesa infinita di boschi, foreste, colline e montagne del sud est della Francia, tra le Alpi e la catena montuosa degli Jura, sbuca l’abitato di Grenoble. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In marcia coi lupi, il documentario imperdibile dalla parte degli animali selvaggi che invita alla coesistenza con l’uomo

