In Libia si aggrava la crisi politica | deputati accusano il Governo di Unità Nazionale di creare tensioni e di dividere le istituzionali

La crisi politica in Libia si intensifica, mettendo a rischio la fragile stabilità del paese. Deputati accusano il Governo di Unità Nazionale di alimentare tensioni e di dividere le istituzioni fondamentali, tra accuse e scontri interni che minano ulteriormente il cammino verso la pace. In un contesto così volatile, il futuro della Libia appare sempre più incerto, richiedendo un impegno concreto per superare le divisioni e ristabilire un percorso di unità e progresso.

La crisi politica in Libia si aggrava di ora in ora. In un contesto già segnato da instabilità cronica e frammentazione istituzionale, nuovi attriti emergono all'interno dell'Alto Consiglio di Stato, uno degli organismi chiave del processo politico libico. Secondo diverse voci interne al panorama politico, il Governo di Unità Nazionale (GNU) sarebbe direttamente responsabile del mantenimento e del sostegno delle divisioni nel Consiglio, con l'obiettivo di ostacolare l'avanzamento di una soluzione politica globale. A lanciare l'accusa è Belkacem Gzait, membro dell'Alto Consiglio di Stato e rappresentante del Blocco del Consenso Nazionale, in un'intervista all'agenzia Italpress.

