In Italia luce e gas più cari rispetto alla media Ue Oneri imposte e tasse annullano i risparmi da calo dei prezzi dell’energia

In Italia per luce e gas si continua a pagare più di quanto spendano i cittadini degli alti principali Paesi Ue. Oneri, imposte e tasse pesano come una zavorra sul prezzo finale per il consumatore, mangiandosi di fatto anche i risparmi che arriverebbero dal ribasso del costo della sola energia. Molti cittadini, per mettersi al riparo da possibili nuovi aggravi della bolletta, continuano a scegliere il prezzo fisso anche se ormai passati agli operatori del mercato libero. È quello che emerge dalla relazione annuale 2024 dell’autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente, Arera. Il prezzo medio dell’energia elettrica nell’area euro per i clienti domestici – comprensivo delle componenti energia, costi di rete, oneri e tasse – lo scorso anno è rimasto sostanzialmente invariato a 31,04 centesimi kWh. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it