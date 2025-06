In India l' aria condizionata è diventata un affare di Stato

In India, l’aria condizionata 232 è diventata un vero e proprio affare di stato. Nuova Delhi si prepara a introdurre una normativa che stabilisce limiti di temperatura per i condizionatori, un passo cruciale non solo per contenere i costi energetici, ma anche per proteggere il futuro e il benessere di milioni di cittadini. La sfida ora è trovare un equilibrio tra comfort e sostenibilità, un obiettivo che potrebbe cambiare le regole del gioco.

